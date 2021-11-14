14 Kasım 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Destan Videoları Destan 3. fragmanı yayınlandı | atv Destan dizi izle

Destan 3. fragmanı yayınlandı | atv Destan dizi izle

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.11.2021 00:45
Güncelleme:14.11.2021 01:01
atv dizilerine bir yenisi daha ekleniyor. Destan tarihi serüvene yön veren konusuyla merakla bekleniyor. İlk 2 fragmanı ardından Destan dizisinden yeni bir fragman daha geldi. Fragmana "Yayını ger, okunu at Akkız! Okun düştüğü yer yazgın olsun!" sözleri damga vurdu. Peki, Destan dizisinin konusu ne? Destan'da hangi ünlü oyuncular yer alıyor? İşte Destan'ın 3. yeni fragmanı ve diziden tüm detaylar…
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Destan 3. fragmanı yayınlandı
Destan 3. fragmanı yayınlandı
atv dizisi Destan 2. tanıtım fragmanı yayınlandı | Destan atv izle | Çift başlı kurt gelecek Türk yurdu dirilecek
atv dizisi Destan 2. tanıtım fragmanı yayınlandı | Destan atv izle | "Çift başlı kurt gelecek Türk yurdu dirilecek"
ATV’nin yeni dizisi Destan’ın ilk fragmanı yayınlandı
ATV'nin yeni dizisi Destan'ın ilk fragmanı yayınlandı
Daha Fazla Video Göster