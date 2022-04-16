16 Nisan 2022, Cumartesi
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Destan 20. bölüm fragmanı izle | "Ne sen ne Akkız... Ne Kaya ile Ulu Ece... Günün sonunda kazanan Çin olacak!''
Destan 20. bölüm fragmanı izle! atv'nin sevilen dizisi Destan'ın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Destan'ın merakla beklenen yeni bölüm fragmanına, "Ne sen ne Akkız... Ne Kaya ile Ulu Ece... Günün sonunda kazanan Çin olacak!'' sözleri damga vurdu. Destan 20. yeni bölüm fragmanı izle...