09 Nisan 2022, Cumartesi
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Destan 19. bölüm fragman izle | "Batuga’yı kurtarmak için Ulu Ece’yi yere çalmamız şart!"
Destan 19. bölüm fragmanı izle! atv'nin sevilen dizisi Destan'ın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Destan'ın merakla beklenen yeni bölüm fragmanına, "Batuga’yı kurtarmak için Ulu Ece’yi yere çalmamız şart!" sözleri damga vurdu. Destan 19. yeni bölüm fragmanı izle...