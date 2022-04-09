09 Nisan 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Destan Videoları Destan 19. bölüm fragman izle | "Batuga’yı kurtarmak için Ulu Ece’yi yere çalmamız şart!"

Destan 19. bölüm fragman izle | "Batuga’yı kurtarmak için Ulu Ece’yi yere çalmamız şart!"

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.04.2022 16:31
Güncelleme:09.04.2022 16:31
Destan 19. bölüm fragmanı izle! atv'nin sevilen dizisi Destan'ın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Destan'ın merakla beklenen yeni bölüm fragmanına, "Batuga’yı kurtarmak için Ulu Ece’yi yere çalmamız şart!" sözleri damga vurdu. Destan 19. yeni bölüm fragmanı izle...
Batuga’yı kurtarmak için Ulu Ece’yi yere çalmamız şart!
"Batuga’yı kurtarmak için Ulu Ece’yi yere çalmamız şart!"
Destan 18. bölüm 2. fragmanı izle!
Destan 18. bölüm 2. fragmanı izle!
Destan 18. bölüm fragman izle | ‘’Düşmanı sevindirmek yok!
Destan 18. bölüm fragman izle | ‘’Düşmanı sevindirmek yok!"
Önce Han olmak nedir öğren! Sonra gel tahtı elimden al!
"Önce Han olmak nedir öğren! Sonra gel tahtı elimden al!"
’’Mei Jin ya ölürsün, ya bizim itimiz olursun! Hangisi?’’
''Mei Jin ya ölürsün, ya bizim itimiz olursun! Hangisi?''
Akkız, Batuga’yı ölümden kurtarıyor!
Akkız, Batuga'yı ölümden kurtarıyor!
Temur, Batuga’yı tercih ediyor!
Temur, Batuga'yı tercih ediyor!
Akkız annesi Alaca’yı anlatıyor!
Akkız annesi Alaca'yı anlatıyor!
Ben ölünce Akkız sana emanet!
"Ben ölünce Akkız sana emanet!"
Daha vereceğin hesaplar var! Seni o tahttan indirmeden durmayız!
"Daha vereceğin hesaplar var! Seni o tahttan indirmeden durmayız!"
’’Eğer yalan derse o yabanı sağ çıkarmam bu obadan!
''Eğer yalan derse o yabanı sağ çıkarmam bu obadan!"
Destan 15. yeni bölüm fragman izle
Destan 15. yeni bölüm fragman izle
Daha Fazla Video Göster