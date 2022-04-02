02 Nisan 2022, Cumartesi
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Destan 18. bölüm fragman izle | ‘’Düşmanı sevindirmek yok!"
Destan 18. bölüm fragmanı izle! atv'nin sevilen dizisi Destan'ın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Destan'ın merakla beklenen yeni bölüm fragmanına, ‘’Düşmanı sevindirmek yok! Bundan gayrı Gök Tegini değil Dağ Hanı olacağım!'' sözleri damga vurdu. Destan 18. yeni bölüm fragmanı izle...