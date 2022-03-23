23 Mart 2022, Çarşamba
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Destan 17. bölüm fragman izle | ''Mei Jin ya ölürsün, ya bizim itimiz olursun! Hangisi?''
Destan 17. bölüm fragmanı izle! atv'nin sevilen dizisi Destan'ın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Destan'ın merakla beklenen yeni bölüm fragmanına, ''Mei Jin ya ölürsün, ya bizim itimiz olursun! Hangisi?'' sözleri damga vurdu. Destan 17. yeni bölüm fragmanı izle...