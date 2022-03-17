17 Mart 2022, Perşembe
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Destan 16. yeni bölüm fragman izle | ''Eğer yalan derse o yabanı sağ çıkarmam bu obadan!"
Destan 16. bölüm fragmanı izle! atv'nin sevilen dizisi Destan'ın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Destan'ın merakla beklenen yeni bölüm fragmanına, ''Eğer yalan derse o yabanı sağ çıkarmam bu obadan!" sözleri damga vurdu. Destan 16. yeni bölüm son fragmanı izle...