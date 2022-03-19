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Destan 16. bölüm 2. fragman izle | "Daha vereceğin hesaplar var! Seni o tahttan indirmeden durmayız!"

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Giriş: 19.03.2022 17:28
Güncelleme:19.03.2022 17:28
Destan 16. bölüm 2. fragmanı izle! atv'nin sevilen dizisi Destan'ın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Destan'ın merakla beklenen yeni bölüm fragmanına, ''Daha vereceğin hesaplar var! Seni o tahttan indirmeden durmayız!'' sözleri damga vurdu. Destan 16. yeni bölüm son fragmanı izle...
Daha vereceğin hesaplar var! Seni o tahttan indirmeden durmayız!
"Daha vereceğin hesaplar var! Seni o tahttan indirmeden durmayız!"
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