Destan 16. bölüm 2. fragman izle | "Daha vereceğin hesaplar var! Seni o tahttan indirmeden durmayız!"

Destan 16. bölüm 2. fragmanı izle! atv'nin sevilen dizisi Destan'ın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Destan'ın merakla beklenen yeni bölüm fragmanına, ''Daha vereceğin hesaplar var! Seni o tahttan indirmeden durmayız!'' sözleri damga vurdu. Destan 16. yeni bölüm son fragmanı izle...