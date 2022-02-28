28 Şubat 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Destan Videoları Destan 13. yeni bölüm 2. fragman izle | ''Ya birlikte yaşarız, ya birlikte ölürüz!''

Destan 13. yeni bölüm 2. fragman izle | ''Ya birlikte yaşarız, ya birlikte ölürüz!''

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.02.2022 13:18
Güncelleme:28.02.2022 13:18
Destan 13. bölüm 2. fragmanı izle! atv'nin sevilen dizisi Destan'ın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Destan'ın 13. bölüm 2. fragmanına, ''Ya birlikte yaşarız, ya birlikte ölürüz!'' sözleri damga vurdu. Destan 13. yeni bölüm son fragmanı izle...

Batuga çocukken kurtulduğu yay kirişine yenik mi düşecek?

Batuga, Temur'un ve Saltuk'un tüm ısrarlarına rağmen tek başına kaçıp kurtulmayı reddeder. Batuga, zindanda kilitli olan Akkız'ı ardında bırakmayacaktır, ya birlikte yaşayacaklardır ya da birlikte öleceklerdir. Ayrıca Batuga, babasının bu sefer Kağanlığı mı babalığı mı seçeceğini görmek zorundadır. Hatta umutludur da. Batuga'nın ve Akkız'ın umutları büyük bir hayal kırıklığıyla sonuçlanır. Yargılanma sırasında çok başarılı bir savunma yapmalarına rağmen, Alpagu Han bir kez daha evladını değil töreyi seçer. Batuga çocukken kurtulduğu yay kirişine bu sefer yenik düşecek midir yoksa avcunda kanla doğan bir Han oğlunu öldürmek o kadar kolay değil midir?

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
’’Ya birlikte yaşarız, ya birlikte ölürüz!’’
''Ya birlikte yaşarız, ya birlikte ölürüz!''
Karşında it değil kurt var Çinli!
"Karşında it değil kurt var Çinli!"
Destan 12. yeni bölüm fragman izle
Destan 12. yeni bölüm fragman izle
Destan’da sır perdesi aralandı
Destan’da sır perdesi aralandı
Destan 11. yeni bölüm son fragman izle
Destan 11. yeni bölüm son fragman izle
Destan 11. yeni bölüm fragmanı izle
Destan 11. yeni bölüm fragmanı izle
Temur, Tutkun için taht hakkından vazgeçiyor!
Temur, Tutkun için taht hakkından vazgeçiyor!
Batuga annesiyle böyle dertleşti
Batuga annesiyle böyle dertleşti
Alpagu Han’ın gazabı Gök Saray’ı salladı
Alpagu Han'ın gazabı Gök Saray'ı salladı
Bir eksikle bir tam hiç birbirine denk olur mu?
"Bir eksikle bir tam hiç birbirine denk olur mu?"
İşte Destan 10. bölüm tanıtımı! | O kızı bulup öldürmezsek...
İşte Destan 10. bölüm tanıtımı! | "O kızı bulup öldürmezsek..."
İhanetle suçlanan Balamir yargılandı
İhanetle suçlanan Balamir yargılandı
Daha Fazla Video Göster