Destan 12. yeni bölüm fragman izle | "Ben tanıdım baba bir gün sen de beni tanıyacaksın!"

Destan 12. bölüm fragmanı izle! atv'nin sevilen dizisi Destan'ın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Destan'ın 12. yeni bölüm fragmanına, "Ben tanıdım baba. Bir gün sen de beni tanıyacaksın!" sözleri damga vurdu. Destan 12. yeni bölüm son fragmanı izle...

Destan'ın merakla beklenen yeni bölümünde Atası Oğuz Han gibi avcunda kan pıhtısı ile doğan Batuga niye sakat kaldı? Yıllarca adsız kalan han oğlu, 'gizli kahraman ' anlamında ki Batuga adını nasıl aldı? Batuga'nın yaşadıklarının en zoru neydi? Aklını kaybetmiş gibi yaptıktan sonra anasını öldüren babasının yüzüne nasıl baktı? Batuga'yı kim sakat, kim dilsiz bıraktı? Bütün bu soruların yanıtı Destan'ın 12. bölümünde yanıt bulacak.