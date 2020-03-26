Bir Zamanlar Çukurova'ya Yılmaz ile Müjgan yüzleşmesi damga vurdu

Bir Zamanlar Çukurova'nın 61. bölümü bir kez daha izleyiciyi ekran başına kilitledi. ATV'nin fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın 61. bölümüne Yılmaz ile Müjgan'ın yüzleşmesi damga vurdu. İşte Yılmaz ile Müjgan'ın yüzleşmesi...