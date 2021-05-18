Bir Zamanlar Çukurova 97. bölüm fragmanı yayınlandı | "Karım çocuğum içeride diyorum!"

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı izle! ATV ekranlarında izlenme rekorları kıran Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 97. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Diziseverler tarafından soluksuz takip edilen Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölüm fragmanında "Karım çocuğum içeride diyorum!" sözü dikkat çekiyor. İşte Bir Zamanlar Çukurova 97. bölüm fragmanı...