Bir Zamanlar Çukurova 65. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Bir Zamanlar Çukurova 65. yeni bölüm fragmanı izle! Geçtiğimiz hafta 3. sezona başlayan Bir Zamanlar Çukurova dizisi reyting rekorlarını alt üst etti. ATV'nin izlenme rekorları kıran dönem dizisi Bir Zamanlar Çukurova 64. bölümünde Züleyha, yıllar sonra Yılmaz'a Adnan'ın oğlu olduğunu söylemişti. Bu itirafla sona eren bölüm diziseverlerde büyük heyecan uyandırdı. 65. bölümü merakla bekleyen diziseverler Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusuna yanıt arıyor. İşte Bir Zamanlar Çukurova 65. yeni bölüm fragmanı...