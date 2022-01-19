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Bir Zamanlar Çukurova 120. bölüm 3. fragmanı izle | "Büyük gün geldi!"

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Giriş: 19.01.2022 16:22
Güncelleme:19.01.2022 16:23
Bir Zamanlar Çukurova 120. yeni bölüm 3. fragmanı izle | Atv'nin izlenme rekorları kıran dizisi Bir Zamanlar Çukurova 4. sezona fırtına gibi başladı. Yepyeni kadrosuyla izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam eden dizinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanına "Büyük gün geldi!" sözleri damga vurdu. İşte Bir Zamanlar Çukurova 120. bölüm 3. fragmanı...

Çolak Ağa toprakları geri almaya geliyor

Yirmi yılını hapiste geçiren toprak ağası Haşmet Çolak, memleketi Çukurova'ya döner. Şimdi Haşmet Çolak için hem topraklarını hem itibarını geri alma zamanıdır. Yamanlarla geçmişe dayalı husumeti olan Çolak Ağa, hedefine Çukurova'nın hanımağası Züleyha'yı alır.

Züleyha ve Hakan'ın nikah günü gelip çatıyor

İlişkileri ciddileşen Züleyha ve Hakan nikah tarihi alır ve evlilik hazırlıkları başlar. Davetiyeleri hazırlamaya koyulan Züleyha ve Hakan'ın bu kararı en çok Fikret'i etkiler. Lütfiye, nikah günü Züleyha'yı karşısına alıp konuşacakları olduğunu söyler.

Betül, intikam planlarını devreye sokuyor

Züleyha'ya yaptıklarından sonra Çukurova'da barınamayan Betül, Hem Züleyha'dan hem Fikret'ten öcünü almak için kanının son damlasına kadar savaşmaya karar verir. Abdülkadir'in Fikret'e kumpas kurmak için montajladığı filmin kopyasını ele geçirmenin yolunu bulan Betül, Fikret'in başına büyük bir dert açar.

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