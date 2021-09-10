10 Eylül 2021, Cuma
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Bir Zamanlar Çukurova 104. bölüm fragmanı yayınlandı | "Sabır ve zaman çok güçlü savaşçılardır Züleyha"
Bir Zamanlar Çukurova 104. bölüm fragmanı izle! Atv'nin izlenme rekorları kıran dizisi Bir Zamanlar Çukurova 4. sezona fırtına gibi başladı. İzleyicileri ekran başına kilitleyen Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölüm fragmanında "Sabır ve zaman çok güçlü savaşçılardır Züleyha" sözü damga vurdu. İşte Bir Zamanlar Çukurova 104. bölüm fragmanı...