30 Ekim 2024, Çarşamba
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Bir Gece Masalı 10.Bölüm Fragmanı

Bir Gece Masalı 10.Bölüm Fragmanı

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Giriş: 30.10.2024 10:44
Güncelleme:30.10.2024 10:44
Geçtiğimiz akşam (29 Ekim Salı) atv ekranlarında dokuzuncu bölümüyle izleyicisiyle buluşan, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün yapımını NGM'nin üstlendiği Bir Gece Masalı dün akşamın çok izlenen yapımları arasında yer aldı. Sevilen dizi, Mahir'in vurulma sahnesiyle izleyicileri adeta ekran başına kilitledi.
Bir Gece Masalı 10.Bölüm Fragmanı
Bir Gece Masalı 10.Bölüm Fragmanı
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