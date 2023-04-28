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Videolar Ben Bu Cihana Sığmazam Videoları Ben Bu Cihana Sığmazam 29. bölüm fragmanı izle! "Kaç bakalım Kayıkçı, daha ne kadar kaçacaksın?"

Ben Bu Cihana Sığmazam 29. bölüm fragmanı izle! "Kaç bakalım Kayıkçı, daha ne kadar kaçacaksın?"

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Giriş: 28.04.2023 11:52
Güncelleme:28.04.2023 11:53
Ben Bu Cihana Sığmazam 29. yeni bölüm tek parça izle! Atv’nin yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam ekranlara damga vurdu. Oktay Kaynarca’nın başrolünde yer aldığı yapım yeni bölümüne "Kaç bakalım Kayıkçı, daha ne kadar kaçacaksın?" sözleri damga vurdu. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin 29. bölüm izleme adresi...

15 yıl önce öldü gösterilerek Özbekistan'a giderek Temur Turan adıyla orada kendine yeni bir yaşam kurmak zorunda kalan Cezayir Türk, kızının kaçırılması yüzünden İstanbul'a geri dönmek zorunda kalır. Elbette, herkes tarafından öldü bilinen bir adamın, 15 yıl sonra birdenbire ortaya çıkmasının sonuçları olacaktır. Cezayir'in kanlı canlı karşısında olduğunu gören ailesi de büyük bir şok geçirir. Yalnızca aile değil, 15 yıl önce İstanbul'u terk edip giden "Şehrin Sahibi"nin geri dönüşü, yeni sahipleri de rahatsız edecektir. Cezayir, şimdi hem bir yandan on beş yıllık yokluğunun sebeplerini ailesine açıklayıp, yeniden kabulünü sağlamak, hem gelişiyle rahatsızlık verdiği mafya gruplarıyla mücadele etmek, hem de CIA'in tuzaklarından kendisini ve ailesini korumak zorundadır.

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Kaç bakalım Kayıkçı, daha ne kadar kaçacaksın?
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