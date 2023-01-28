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atv dizisi 'Ateş Kuşları’nda Zıpkın ve Mercan, Gülayşe’nin geçmişinin peşine düştü
'Ateş Kuşları'nın 3. bölümünde Zıpkın, Gülayşe'nin hem bıçaklanması hem de yangında yaşadıklarının ardından onu öz ailesine kavuşturmak ve sokaktan kurtarmak için planlar yaptı.
Eyüboğlu Köşkü'ne elektrikçi kılığında sızmayı başaran Zıpkın, Eyüboğlu Ailesi'nin güvenini kazandıktan sonra evin hizmetçisi olan Şirin'in günlük programını öğrendi.
Zıpkın'ın Gülayşe'yi ailesine teslim etme planlarına Mercan her ne kadar karşı çıkmış olsa da, en sonunda kabul etti.
Şirin'in yürüyüşe çıktığı zaman diliminde kaza süsü vererek Şirin'i yaraladı.
Böylelikle evin yeni bir hizmetçiye ihtiyacı olacağını düşünüp Mercan'ı içeriye sokmanın bir yolunu bulmuş oldu.
Mercan'ı, Şirin yaralanıp düştükten sonra, Şirin'e yardım etme bahanesiyle onu köşke götürdü.
Mercan ve Zıpkın, Gülayşe'yi 23 yıl önce çöpe kimin koyduğunu bulmak amacıyla köşke sızmış oldu.
Mercan ve Zıpkın amaçlarına ulaşabilecek mi?
Yapımı Mehmet Bozdağ'a, proje tasarımı ve senaryosu Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem'e ait; yönetmenliğini Gökhan Ayiz'in yaptığı, başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik'in üstlendiği 'Ateş Kuşları'nın 3. Bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.