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atv dizisi Ateş Kuşları'nda Barbaros Gülayşe hakkındaki gerçeği öğrendi
Ateş Kuşları'nın 10. bölümünde; Çatal, Zümrüt'ün Barbaros'u yaralamaktan dolayı gözaltında olduğunu ve Vefa'nın cesedinin Zümrüt'ün benzinliğinin arkasından çıktığını öğrendi.
Çatal; Barbaros'a, Vefa'nın cinayetini Zümrüt'e yıktığını, Lara Eyüboğlu'nu bulup öz babasından sakladığını ve Lara'yı tavladığını söyledi.
Barbaros ise bu duruma çok öfkelenerek Çatal'a Gülayşe'yi nereden tanıdığını sordu. 23 sene önce Gülayşe'nin kendisine satıldığını söyleyen Çatal'a Barbaros defalarca kimin sattığını sorsa da yanıt alamadı. Barbaros Gülayşe'yi Çatal'a kimin sattığını öğrenebilecek mi?
Yapımı Mehmet Bozdağ'a, proje tasarımı ve senaryosu Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem'e ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in yaptığı, başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik'in üstlendiği 'Ateş Kuşları'nın 10. Bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.