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Ateş Kuşları Türkiye’nin gündeminde: “Garibanın çilesi bitmez ama kardeşi de bitmez!”

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Giriş: 03.02.2023 22:55
Güncelleme:03.02.2023 22:55
Sezonun en çok konuşulan dizisi ‘Ateş Kuşları’, atv ekranındaki 4. Bölümüyle büyük bir ilgi gördü. ‘Ateş Kuşları Mola Yeri’nde çıkan büyük yangının ardından yuvalarını kaybedip sokağa dönen Ateş Kuşları, çareyi arsa sahibi Zümrüt’ü polise ihbar etmekte buldu. Polisin mekâna yaptığı baskının ardından Zümrüt tutuklandı.
Ateş Kuşları Türkiye’nin gündeminde
Ateş Kuşları Türkiye’nin gündeminde
Ateş Kuşları 4. bölüm 2. fragmanı izle | Yakarsa dünyayı garipler yakar.
Ateş Kuşları 4. bölüm 2. fragmanı izle | "Yakarsa dünyayı garipler yakar."
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