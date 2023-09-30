‘Ateş Kuşları' 25.bölümüyle damga vurdu! "Kimse yok mu birisi yardım etsin..."

Sevilen dizi ‘Ateş Kuşları’, atv ekranındaki 25. bölümüyle yoğun ilgi gördü. Ateş Kuşları’nda Nazmiye’nin Kara’yı öldürmek için kahvesine ilaç atması bölüme damga vurdu.

'Ateş Kuşları'nın 25. bölümünde; Nazmiye ve Hüma, Eyüpoğlu Konağı'ndan ayrılıp geçici olarak Kara ve Feza'nın evinde yaşamaya başladı. Nazmiye; Kara'ya, böbrek hastalarına zararlı olan bir ağrı kesici attığı kahveyi servis etti. Ardından Gülayşe; Feza'nın çetesini çökertmek için Kara ile işbirliği yapmak üzere Kara'nın evine gitti. Böbreğinin iflas ettiğini dile getiren Kara, Gülayşe'yle konuşurken bayıldı. Kendine geldiğinde ise ölmek üzere olduğunu söyledi. Yerde yatan Kara'nın yanında yardım çığlıkları atan Gülayşe'nin imdadına kimse koşmadı. Gülayşe'nin haykırışlarını duyan Nazmiye ise duymazlıktan gelerek kahvesini yudumlamaya devam etti.