Ateş Kuşları 33. bölüm fragmanı | ''Ağabeyliğimi haram ederim sana!''

Ateş Kuşları 33. bölüm fragmanı izle! Duygu yüklü ve farklı hikayesiyle dikkat çeken, seyircinin büyük bir heyecanla takip ettiği Ateş Kuşları'nın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. 33. bölüm fragmanına ''Ağabeyliğimi haram ederim sana!'' sözleri damga vurdu.

Ateş Kuşları yeni bölümüyle Cuma 20.00'de atv'de.