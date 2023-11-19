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Ateş Kuşları 32. bölüm fragmanı | ''Bunu nişan yüzüğün olarak taksan mı?''

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Giriş: 19.11.2023 16:24
Güncelleme:19.11.2023 16:24
Ateş Kuşları 32. bölüm fragmanı izle! Duygu yüklü ve farklı hikayesiyle dikkat çeken, seyircinin büyük bir heyecanla takip ettiği Ateş Kuşları'nın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. 32. bölüm fragmanına ''Bunu nişan yüzüğün olarak taksan mı?'' sözleri damga vurdu.
’’Bunu nişan yüzüğün olarak taksan mı?’’
''Bunu nişan yüzüğün olarak taksan mı?''
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