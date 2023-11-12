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Ateş Kuşları 31. bölüm fragmanı | “Ali’nin babası da kızını satmış Çatal’a”

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Giriş: 12.11.2023 13:38
Güncelleme:12.11.2023 13:39
Ateş Kuşları 31. bölüm fragmanı izle! Duygu yüklü ve farklı hikayesiyle dikkat çeken, seyircinin büyük bir heyecanla takip ettiği Ateş Kuşları'nın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. 31. bölüm fragmanına “Ali’nin babası da kızını satmış Çatal’a” sözleri damga vurdu.
“Ali’nin babası da kızını satmış Çatal’a”
“Ali’nin babası da kızını satmış Çatal’a”
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