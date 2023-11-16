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Ateş Kuşları 31. bölüm 2. fragmanı | “Artık sevgilim Barbar’a, komiser Barbar diyeceksiniz!”

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Giriş: 16.11.2023 12:11
Güncelleme:16.11.2023 12:11
Ateş Kuşları 31. bölüm 2. fragmanı izle! Duygu yüklü ve farklı hikayesiyle dikkat çeken, seyircinin büyük bir heyecanla takip ettiği Ateş Kuşları'nın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. 31. bölüm 2. fragmanına “Artık sevgilim Barbar’a, komiser Barbar diyeceksiniz!” sözleri damga vurdu.

"Senin kardeşin benim kardeşim!'

Barbar şimdi Ali'nin kardeşinin peşinde. Ancak adını sanını bilmedikleri bu kızı aramak samanlıkta iğne aramak gibi! Üstelik kızı peşindeki belalı tiplerden önce bulmaları gerekiyor! Ayrıca onlar bilmese de Nazmiye de kızı onlardan önce bulmaya kararlı!

Peki, Ali'nin kız kardeşi kim? O adamlar kızdan ne istiyor? Ali, kız kardeşine herkesten önce kavuşabilecek mi?

Mercan'ın ailesine ulaşabilecekler mi?

Ali'nin kimliğine kavuşması gecikse de Ali evliliği çok ertelememeye kararlı olduğundan Kara ve Sare, Mercan'ın ailesinin peşine düşerler. Ancak Mercan'ın annesi de babası da ölüyken kimliğine nasıl ulaşacaklar?

Sare ve Mete'nin gizemli geçmişi

Bu araştırma Sare'nin geçmişte derinlere gömdüğü bazı şeyleri hatırlatır. Belli ki bir şerefsiz baba da Sare'de var! Ama bu nasıl bir baba ki Mete de Sare de onu Ateş Kuşları'na anlatmamaya kararlı?

Kara, Hüma'ya çıkma teklifi ediyor!

Daha Zıpkın kimi sevdiğine tam karar vermemişken Kara, Hüma'ya çıkma teklifi eder! Peki, Kara bunu neden yaptı? Hüma bunu gidip ilk fırsatta Zıpkın'a ispiyonladığında Zıpkın'ın tepkisi ne olacak? Ya iki kardeşin arası bu mesele yüzünden açılırsa?

Ragıp neyin peşinde?

Tüm bu koşuşturma sırasında Ragıp'ı lastikçide kilitli tutarlar. Ve Sabit, Ragıp'a hayatı dar ederek adamı hayattan bezdirir! Ancak Ragıp bir şekilde hamle sırasını kendine çevirir! Kilitli olduğu halde nasıl bir koz elde etti?

Gülayşe ve Barbaros yeniden el ele!

Barbar aşkın Ferhat'ı Mecnun'u varsa bir de Barbar'ı var demişti ya, ne yapıp ne eder sonunda Gülayşe'yi hayatlarının ilk romantik randevusuna çıkarır! Gülayşe heyecandan eli ayağına dolaşarak hazırlanırken Barbar'ın Gülayşe'nin güzelliği karşısında nutku tutulur! Peki Barbar'ın yemekte konuşacağız deyip durduğu konu nedir?

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