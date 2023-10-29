29 Ekim 2023, Pazar
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Ateş Kuşları 29. bölüm fragmanı | "Sen hatırlamayacaksın, biz unutmaya çalışacağız"
Ateş Kuşları 29. bölüm fragmanı izle! Duygu yüklü ve farklı hikayesiyle dikkat çeken, seyircinin büyük bir heyecanla takip ettiği Ateş Kuşları'nın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. 29. bölüm fragmanına "Sen hatırlamayacaksın, biz unutmaya çalışacağız." sözleri damga vurdu.