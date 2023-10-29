29 Ekim 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ateş Kuşları Videoları Ateş Kuşları 29. bölüm fragmanı | "Sen hatırlamayacaksın, biz unutmaya çalışacağız"

Ateş Kuşları 29. bölüm fragmanı | "Sen hatırlamayacaksın, biz unutmaya çalışacağız"

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.10.2023 16:56
Güncelleme:29.10.2023 16:57
Ateş Kuşları 29. bölüm fragmanı izle! Duygu yüklü ve farklı hikayesiyle dikkat çeken, seyircinin büyük bir heyecanla takip ettiği Ateş Kuşları'nın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. 29. bölüm fragmanına "Sen hatırlamayacaksın, biz unutmaya çalışacağız." sözleri damga vurdu.
Sen hatırlamayacaksın, biz unutmaya çalışacağız
"Sen hatırlamayacaksın, biz unutmaya çalışacağız"
Asla baban gibi bir baba olmazdın.
"Asla baban gibi bir baba olmazdın."
Bu yüzük benim yeminim!
"Bu yüzük benim yeminim!"
Biz kimiz? Köksüzler!
"Biz kimiz? Köksüzler!"
Ben hak etmediğimi sevdim
"Ben hak etmediğimi sevdim"
“Ben bu herif için her şeyden vazgeçerim.”
“Ben bu herif için her şeyden vazgeçerim.”
Tanış! Yakın koruman Barbaros Tunalı
"Tanış! Yakın koruman Barbaros Tunalı"
Kimse yok mu birisi yardım etsin...
"Kimse yok mu birisi yardım etsin..."
Yık şu evi üstüme ikimizin de ızdırabı bitsin!
"Yık şu evi üstüme ikimizin de ızdırabı bitsin!"
Babam öldü Barbar!
"Babam öldü Barbar!"
Hak ettiğim hayatı geri almak için buradayım!
"Hak ettiğim hayatı geri almak için buradayım!"
Bizim birlikte olmamız mümkün değil.
"Bizim birlikte olmamız mümkün değil."
Daha Fazla Video Göster