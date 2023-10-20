Ateş Kuşları 28. bölüm 3. fragmanı | "Asla baban gibi bir baba olmazdın."

Ateş Kuşları 28. bölüm 3. fragmanı izle! Duygu yüklü ve farklı hikayesiyle dikkat çeken, seyircinin büyük bir heyecanla takip ettiği Ateş Kuşları'nın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. 28. bölüm 3. fragmanına "Asla baban gibi bir baba olmazdın." sözleri damga vurdu.