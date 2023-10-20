Ateş Kuşları 28. bölüm 2. fragmanı | "Bu yüzük benim yeminim!"

Ateş Kuşları 28. bölüm 2. fragmanı izle! Duygu yüklü ve farklı hikayesiyle dikkat çeken, seyircinin büyük bir heyecanla takip ettiği Ateş Kuşları'nın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. 28. bölüm 2. fragmanına "Bu yüzük benim yeminim!" sözleri damga vurdu.