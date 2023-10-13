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Ateş Kuşları 27. bölüm 2. fragmanı | "Ben hak etmediğimi sevdim"

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Giriş: 13.10.2023 15:45
Güncelleme:13.10.2023 15:45
Ateş Kuşları 27. bölüm 2. fragmanı izle! Duygu yüklü ve farklı hikayesiyle dikkat çeken, seyircinin büyük bir heyecanla takip ettiği Ateş Kuşları'nın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. 27. bölüm 2. fragmanına "Ben hak etmediğimi sevdim" sözleri damga vurdu.

Kara hayata tutunabilecek mi?
Ölmek için yaşamış birinin elinden ölümü çekip alırsanız ne olur? Kara, yaşaması için ona bir sebep vermek isteyen Gülayşe'nin uzattığı eli, tutacak mı?

Altı köksüz yeniden bir arada
Kara, Köksüzler'in yüreğinde bıraktığı yarası hala kanasa da, şimdi içinde Ali'den bir parça taşır. Ve sonunda ondan aldıkları canı zorla geri veren kardeşleriyle yüzleşir. Bu hesaplaşma geleceğe dair umut verir ancak 23 yıllık yaranın izinin geçmesi ne kadar sürer?

Bir yanında Hüma, öbür yanında savcı Sare
Zıpkın'ın, Sare'ye sarılmaları ama bir yandan da Hüma'nın peşinden koşması soru işaretleri yaratır. Zıpkın bir an önce kararını vermelidir çünkü sevgiye ihanet sokak çocuğu raconuna aykırıdır!

''Ben hak etmediğimi seviyorum!''
Gülayşe'nin bir başkasıyla nikahlı görmek Barbar'ı gerçeklerle yüzleştirir. Bu durum sabrını zorlarken bir türlü söz geçiremediği kalbini de alır, Nizam amcasıyla dertleşmeye gider. Ancak Gülayşe'nin Çatal ile hesaplaşmasına engel olmasıyla Barbar'ın sabır taşı çatlar. Delirmiş bir Barbar neler yapabilir?

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