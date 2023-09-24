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Ateş Kuşları 25. bölüm fragmanı | "Yık şu evi üstüme ikimizin de ızdırabı bitsin!"

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Giriş: 24.09.2023 17:07
Güncelleme:24.09.2023 17:08
Ateş Kuşları 25. bölüm fragmanı izle! Duygu yüklü ve farklı hikayesiyle dikkat çeken, seyircinin büyük bir heyecanla takip ettiği Ateş Kuşları'nın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. 25. bölüm fragmanına "Yık şu evi üstüme ikimizin de ızdırabı bitsin!" sözleri damga vurdu.
Yık şu evi üstüme ikimizin de ızdırabı bitsin!
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