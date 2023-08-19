19 Ağustos 2023, Cumartesi
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Ateş Kuşları 2. sezon ilk tanıtımı yayınlandı! ‘’Hadi evlenelim!’’
atv'nin Bozdağ Film imzalı, geçtiğimiz sezonun en sevilen yapımlarından "Ateş Kuşları" dizisinin ikinci sezon ilk tanıtımı dün akşam ilk kez atv ana haberde izleyici ile buluştu. İlk fragmana, ‘’Hadi evlenelim!’’ sözleri damga vurdu.