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Aldatmak 46. bölüm 2. fragmanı izle | "Behram ona tecavüz etmeye kalkışmıştı!"

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Giriş: 22.11.2023 12:24
Güncelleme:22.11.2023 12:24
Aldatmak 46. bölüm 2. fragmanı! Her bölümüyle ekranda fırtınalar estirmeye hazırlanan Aldatmak'ın 46. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Aldatmak'ın merakla beklenen fragmanına, "Behram ona tecavüz etmeye kalkışmıştı!" sözleri damga vurdu. İşte Aldatmak dizisinin fragmanı...

Sezai ile birlikte Diyarbakır'dan dönüş yoluna düşen Güzide, onu eve dönmekten alıkoyan bir durumla karşılaşır. Ne var ki Oylum'un Behram'ın ölümü ile suçlandığından Güzide'nin haberi yoktur.

Yalnızca bebeğini değil, anne olma şansını da kaybeden Selin için dünya başına yıkılmış gibidir. Selin, Tolga'yı kaybetmemek için büyük riskler almak zorunda kalacaktır.

Gözü dönen Mualla'nın Oylum'a yapabileceklerini düşünmek Kahraman'ı büyük bir endişe içinde bırakır. Sevdiği kadın ile ailesi arasında kalan Kahraman, Oylum'u kurtarabilecek tek kişidir. Behram cinayetinin arkasındaki sır perdesi aralanır. Her şeyin açığa çıkması iki taraf için de geri dönülmez yıkımlara yol açacaktır...

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