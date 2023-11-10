Aldatmak 45. bölüm fragmanı izle | "Niye kaçıyorsun sen benden?"

Aldatmak 45. bölüm fragmanı! Her bölümüyle ekranda fırtınalar estirmeye hazırlanan Aldatmak'ın 45. bölüm fragmanı yayınlandı. Aldatmak'ın merakla beklenen fragmanına, "Niye kaçıyorsun sen benden?" sözleri damga vurdu. İşte Aldatmak dizisinin fragmanı...