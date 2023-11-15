Aldatmak 45. bölüm 2. fragmanı izle | "Hiçbir anne evladından vazgeçmez çocuğum"

Aldatmak 45. bölüm 2. fragmanı! Her bölümüyle ekranda fırtınalar estirmeye hazırlanan Aldatmak'ın 45. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Aldatmak'ın merakla beklenen fragmanına, "Hiçbir anne evladından vazgeçmez çocuğum" sözleri damga vurdu. İşte Aldatmak dizisinin fragmanı...

Tarık'ı parmaklıklar ardına gönderecek delilin peşine ayrı ayrı düşen Güzide ve Tarık, bu delili bir başkasının ele geçirdiğinden habersizdir. Güzide'nin posta kutusunun içindekilere ulaşma ihtimaline karşı yeni bir plan devreye sokan Tarık, Güzide'yi büyük bir tehlikeye atar. Videoda gördüğü Oylum'un aslında kim olduğunu anlayan Celal, Kahraman ısrar etse de bu sırrı saklamakta oldukça zorlanacaktır.

Kahraman ise Oylum'a karşı ördüğü duvarları, Can'ı tehdit eden bir durum sonucunda yıkmak zorunda kalır. Güzide, Eşmeli'de kaybettiği evladı olabilecek başka birini tespit eder. Bu kişiye ulaşmak için uzun bir yol gitmesi gerekse de, yolculuğunda yalnız olmayacaktır.

Aldatmak yeni bölümüyle Perşembe 20.00'de atv'de.