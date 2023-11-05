Aldatmak 44. bölüm fragmanı izle | "Sen beni kiminle karıştırıyorsun yavrum?"

Aldatmak 44. bölüm fragmanı! Her bölümüyle ekranda fırtınalar estirmeye hazırlanan Aldatmak'ın 44. bölüm fragmanı yayınlandı. Aldatmak'ın merakla beklenen fragmanına, "Sen beni kiminle karıştırıyorsun yavrum?" sözleri damga vurdu. İşte Aldatmak dizisinin fragmanı...