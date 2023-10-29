Aldatmak 43. bölüm fragmanı izle | "Güzide sen İpek'i sevdin değil mi?"

Aldatmak 43. bölüm fragmanı! Yeni sezonuyla da ekranda fırtınalar estirmeye hazırlanan Aldatmak'ın 43. bölüm fragmanı yayınlandı. Aldatmak'ın merakla beklenen fragmanına, "Güzide sen İpek'i sevdin değil mi?" sözleri damga vurdu. İşte Aldatmak dizisinin fragmanı...