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Aldatmak 43. bölüm 2. fragmanı izle | "Yeşim haklıymış, beni tuzağa düşürdüler!"

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Giriş: 01.11.2023 13:31
Güncelleme:01.11.2023 13:31
Aldatmak 43. bölüm 2. fragmanı! Yeni sezonuyla da ekranda fırtınalar estirmeye hazırlanan Aldatmak'ın 43. bölüm fragmanı yayınlandı. Aldatmak'ın merakla beklenen fragmanına, "Yeşim haklıymış, beni tuzağa düşürdüler!" sözleri damga vurdu. İşte Aldatmak dizisinin fragmanı...

İpek'in sözleriyle dehşete düşen Güzide, duyduklarına inanmak istemez. İçine düştüğü ikileme rağmen Güzide, Sezai ile ilişkisini bir adım öteye taşır. Ne var ki İpek'in, Serra ve Azra ile planladığı korkunç tuzaktan habersizdir. Güzide'yi bu tuzağa karşı uyaran kişi beklenmedik bir isim olacaktır.

Kahraman ile yaşadığı yakınlaşmanın etkilerinden kurtulamayan Oylum, ne yapacağını ve ne hissedeceğini bilemez. Duygularından daha fazla kaçamayan Kahraman'ın dünyası tepetaklak olmak üzeredir. Her şeyden habersiz halde makinelere bağlı yaşayan Behram'ın saldırganını bulmak konusunda ise, Kahraman'ı şok eden bir gelişme yaşanır.

Tarık'ın eziyetlerine daha fazla katlanamayan Yeşim, elindeki büyük kozu üçüncü bir kişiyle paylaşır. Bu hamlesinin onun için bir güvence mi yoksa tehlike mi olacağı ise belli değildir.

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Yeşim haklıymış, beni tuzağa düşürdüler!
"Yeşim haklıymış, beni tuzağa düşürdüler!"
Güzide sen İpek’i sevdin değil mi?
"Güzide sen İpek'i sevdin değil mi?"
Annem senin yüzünden öldü, biliyorsun değil mi?
"Annem senin yüzünden öldü, biliyorsun değil mi?"
Peki ya sende, şeref, haysiyet, namus, ahlak var mı?
"Peki ya sende, şeref, haysiyet, namus, ahlak var mı?"
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