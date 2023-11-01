- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Aldatmak 43. bölüm 2. fragmanı izle | "Yeşim haklıymış, beni tuzağa düşürdüler!"
İpek'in sözleriyle dehşete düşen Güzide, duyduklarına inanmak istemez. İçine düştüğü ikileme rağmen Güzide, Sezai ile ilişkisini bir adım öteye taşır. Ne var ki İpek'in, Serra ve Azra ile planladığı korkunç tuzaktan habersizdir. Güzide'yi bu tuzağa karşı uyaran kişi beklenmedik bir isim olacaktır.
Kahraman ile yaşadığı yakınlaşmanın etkilerinden kurtulamayan Oylum, ne yapacağını ve ne hissedeceğini bilemez. Duygularından daha fazla kaçamayan Kahraman'ın dünyası tepetaklak olmak üzeredir. Her şeyden habersiz halde makinelere bağlı yaşayan Behram'ın saldırganını bulmak konusunda ise, Kahraman'ı şok eden bir gelişme yaşanır.
Tarık'ın eziyetlerine daha fazla katlanamayan Yeşim, elindeki büyük kozu üçüncü bir kişiyle paylaşır. Bu hamlesinin onun için bir güvence mi yoksa tehlike mi olacağı ise belli değildir.