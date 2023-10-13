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Aldatmak 42. bölüm fragmanı izle | "Peki ya sende, şeref, haysiyet, namus, ahlak var mı?"

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Giriş: 13.10.2023 12:33
Güncelleme:13.10.2023 12:33
Aldatmak 42. bölüm fragmanı! Yeni sezonuyla da ekranda fırtınalar estirmeye hazırlanan Aldatmak'ın 42. bölüm fragmanı yayınlandı. Aldatmak'ın merakla beklenen fragmanına, "Peki ya sende, şeref, haysiyet, namus, ahlak var mı?" sözleri damga vurdu. İşte Aldatmak dizisinin fragmanı...

Mualla, Oylum'u evden kovup Güzide'nin kapısına bırakmıştır. Oltan, Güzide'den Tolga için yardım etmesini istemektedir.

Güzide, Mualla'nın kapısına dayanıp, olaylar çıkmaza girmiştir. Mualla, Oylum ve Güzide'ye ağır ithamlarda bulunuyor.

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