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Aldatmak 42. bölüm 2. fragmanı izle | "Annem senin yüzünden öldü, biliyorsun değil mi?"

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Giriş: 18.10.2023 15:38
Güncelleme:18.10.2023 15:38
Aldatmak 42. bölüm 2. fragmanı! Yeni sezonuyla da ekranda fırtınalar estirmeye hazırlanan Aldatmak'ın 42. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Aldatmak'ın merakla beklenen fragmanına, "Annem senin yüzünden öldü, biliyorsun değil mi?" sözleri damga vurdu. İşte Aldatmak dizisinin fragmanı...

Tolga ve Kahraman ile ilgili çıkan haberlerin sonuçlarıyla yüzleşmek zorunda kalan kişi Oylum olur. Ancak bu sefer Oylum umutsuzluğa düşmeyecek, oğlu ile kurmaya çalıştığı yuvaya zarar gelmemesi için daha önce gitmediği kadar ileri gidecektir.

Bununla birlikte çıkan haberler sonrası hem Tolga hem de Kahraman için görmeyi reddettikleri gerçekleri kabullenme vakti gelmiştir. Tolga hiç beklemediği bir anda kendini pişmanlık ve vicdan azabı içinde bulur. Bir anlık bir dikkatsizlik ise, Kahraman'ın Oylum'a karşı içinde biriktirdiklerinin açığa çıkmasına sebep olacaktır.

Oylum'un bebeği için verdiği savaşa elinden geldiğince destek olmaya çalışan Güzide için ailesini bir arada tutmak git gide zorlaşmaktadır. Bu süreçte en büyük dayanağı olan Sezai, İpek ile Güzide'yi nihayet tanıştırır. İpek, daha ilk karşılaşmada Güzide'yi büyük bir ikilem içinde bırakmak üzeredir.

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