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Aldatmak 41. bölüm 2. fragmanı izle | ''Ben size fragman gösterdim kızım!''

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Giriş: 11.10.2023 12:40
Güncelleme:11.10.2023 12:40
Aldatmak 41. bölüm 2. fragmanı! Yeni sezonuyla da ekranda fırtınalar estirmeye hazırlanan Aldatmak'ın 41. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Aldatmak'ın merakla beklenen fragmanına, ''Ben size fragman gösterdim kızım!'' sözleri damga vurdu. İşte Aldatmak dizisinin fragmanı...

Güzide, hastanede karışan bebeğiyle ilgili öğrendiği yeni bir bilgi sebebiyle ne yapacağını bilemez. Evladı olması muhtemel bir isme ulaşan Güzide'yi büyük bir şok beklerken, hem Tarık hem de Sezai ona yardım eli uzatmaya çalışır.

Mualla'nın baskı ve zorlamaları her geçen gün daha da artarken Oylum için bir tutsaklığa dönüşen ev hayatının katlanılabilir tek kısmı Kahraman'dır. Oylum'a olan aşkı yüzünden gözü artık hiçbir şey görmeyen Tolga ise sonuçlarını hiç düşünmeden bir hamle yapar. Bu hamle Tolga'nın yalnızca babasını değil, Mualla'yı da karşısına almasına sebep olacaktır.

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’’Ben size fragman gösterdim kızım!’’
''Ben size fragman gösterdim kızım!''
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