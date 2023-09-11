11 Eylül 2023, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Müge Anlı’da aranan Kadri Fidan’dan acı haber geldi
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aranıyordu, acı haber geldi! 74 yaşındaki Kadri Fidan, 2 Haziran'da ot toplamak için iki arkadaşıyla birlikte Uludağ'a çıkmış, ancak kendisinden bir daha haber alınamamıştı. 'Otçu Kadri' olarak tanınan Fidan'ın cansız bedeni, bulundu. Doğa yürüyüşünde cesedi bulan Cafer Türe'ye ekipler, yaktığı ateşten çıkan dumanla ulaştı.