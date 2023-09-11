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Müge Anlı’da aranan Kadri Fidan’dan acı haber geldi

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Giriş: 11.09.2023 11:10
Güncelleme:11.09.2023 11:21
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aranıyordu, acı haber geldi! 74 yaşındaki Kadri Fidan, 2 Haziran'da ot toplamak için iki arkadaşıyla birlikte Uludağ'a çıkmış, ancak kendisinden bir daha haber alınamamıştı. 'Otçu Kadri' olarak tanınan Fidan'ın cansız bedeni, bulundu. Doğa yürüyüşünde cesedi bulan Cafer Türe'ye ekipler, yaktığı ateşten çıkan dumanla ulaştı.
Müge Anlı’da aranan Kadri Fidan’dan acı haber geldi
Müge Anlı’da aranan Kadri Fidan’dan acı haber geldi
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