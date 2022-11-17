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Videolar Müge Anlı ile Tatlı Sert Videoları Eski damadıyla kaçan kadının sözleri Müge Anlı’yı şaşkına çevirdi! Anne kız canlı yayında birbirine girdi

Eski damadıyla kaçan kadının sözleri Müge Anlı’yı şaşkına çevirdi! Anne kız canlı yayında birbirine girdi

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Giriş: 17.11.2022 13:16
Güncelleme:17.11.2022 13:17
Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan izleyicileri şaşkına çevirdi. Eşi Rıfat Çakırbeyli tarafından aranan Narin ve annesi arasında yaşanan yüzleşme bu kadarına da pes dedirtti. Kızı Narin’in eski eşiyle kaçan kadın, "Kaçmadım, tesadüf oldu" ifadelerini kullandı. İşte ağızları açık bırakan olayın detayları

Günlerdir kayıp olan Narin Çakırbeyli'nin yıllardır görüşmediği, "Çocuklarımı alıp kocamla kaçtılar" dediği annesiyle canlı yayında yüzleşti. Kızının iddialarını yalanlayan Aslı Hanım, "Kızımın kocasıyla kaçmadım, tesadüf oldu" dedi. Eski kocasıyla annesinin fotoğrafları olduğunu belirten Narin, "Sen nasıl annesin? Ailemizi perişan ettin" dedi.

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