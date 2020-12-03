CANLI İZLE: Müge Anlı 3 Aralık Perşembe

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (3 Aralık 2020 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 3 Aralık Perşembe günü canlı yayınlanan programda; 14 çocuk babası adama ne oldu? Kerem Durur’u kim, niçin ortadan kaldırdı? Oğluyla görüştü, arkadaşıyla buluştu, didik didik arandı, hiçbir izine rastlanmadı... 57 yaşındaki Mustafa Özbay nerede? 8 kardeş, 80 dönümlük miras... Kim kabul ediyor, kim karşı çıkıyor? Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (3 Aralık 2020 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

3 Aralık Perşembe günü canlı yayınlanan programda; 14 çocuk babası adama ne oldu? Kerem Durur'u kim, niçin ortadan kaldırdı? Oğluyla görüştü, arkadaşıyla buluştu, didik didik arandı, hiçbir izine rastlanmadı... 57 yaşındaki Mustafa Özbay nerede? 8 kardeş, 80 dönümlük miras... Kim kabul ediyor, kim karşı çıkıyor? Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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