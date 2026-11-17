UEFA Uluslar Ligi'nde goller yağdı! Almanya, Hollanda'yı 5-0 mağlup ederek çeyrek final biletini aldı

UEFA Uluslar Ligi'nin 6. haftasında ikinci gün heyecanı, oynanan 10 karşılaşmayla devam etti. A Ligi 2. Grup'ta sahasında Hollanda'yı konuk eden Almanya, rakibini 5-0 mağlup ederek çeyrek final biletini aldı.