SIRBİSTAN PLAY-OFF'TA

UEFA Uluslar Ligi A Ligi'nde dördüncü sırada yer alan takımlar arasındaki sıralamada Türkiye'nin kaderini belirleyen Yunanistan-Sırbistan karşılaşması sona erdi. Yunanistan, Sırbistan'ı 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla Sırbistan, grubunu 0 puan ve eksi 8 averajla tamamladı.

Karşılaşma öncesinde Sırbistan'ın Yunanistan'a 4-0 mağlup olması halinde iki takımın da averajı eksi 11'de eşitlenecekti. Bu senaryoda Türkiye, deplasmanda attığı gol sayısının daha fazla olması nedeniyle küme düşmeme play-off turuna katılma hakkı kazanacaktı.

Türkiye'nin 2, Sırbistan'ın ise 1 deplasman golü bulunuyordu.

Yunanistan'ın Sırbistan'ı beş veya daha fazla farkla mağlup etmesi halinde ise Türkiye, averaj üstünlüğüyle Sırbistan'ın üzerine çıkacak ve play-off oynama hakkı elde edecekti.

Sırbistan'ın Yunanistan'a gol veya goller atarak dört farklı mağlup olması durumunda Türkiye, Uluslar B Ligi'ne düşecekti.

Sırbistan'ın Yunanistan'ı yenmesi veya karşılaşmadan beraberlikle ayrılması halinde de Türkiye, averaja bakılmaksızın B Ligi'ne düşecekti.

Ancak Yunanistan'ın Sırbistan'ı 1-0 mağlup etmesiyle bu senaryolar gerçekleşmedi. Sırbistan, eksi 8 averajla Türkiye'nin üzerinde yer aldı ve küme düşmeme play-off turunda mücadele etme hakkı kazandı.

Türkiye ise eksi 11 averajla sıralamada Sırbistan'ın gerisinde kalarak UEFA Uluslar B Ligi'ne düştü.