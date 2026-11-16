Uluslar Ligi'nde Yunanistan evinde Sırbistan karşısında tek golle güldü
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi'nde Yunanistan ile Sırbistan karşı karşıya geldi. A Ligi 2. Grup'ta 8 puanla ikinci sırada bulunan Yunanistan, henüz puanı olmayan Sırbistan'ı konuk etti. Kritik mücadele, saat 22.45'te A Spor ekranlarından canlı yayınlandı. Karşılaşmayı Yunanistan, seyircisi önünde 1-0 kazandı.
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği UEFA Uluslar Ligi'nde Yunanistan, A Ligi 2. Grup'taki altıncı hafta mücadelesinde Sırbistan'ı konuk etti.
Grupta 8 puanla ikinci sırada bulunan Yunanistan ile henüz puanı olmayan Sırbistan arasındaki kritik karşılaşma, Türkiye saatiyle 22.45'te başladı. Mücadele, A Spor ekranlarından canlı yayınlandı.
Yunanistan'daki Panthessaliko Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, taraftarı önünde galibiyet alarak gruptaki puanını artırmayı hedefledi.
Kritik mücadelede Yunanistan, konuk ettiği Sırbistan'ı 1-0 yendi.
Bu skorla Sırbistan, en iyi dördüncüler sırlamasında averaj farkından dolayı Türkiye'nin üstünde yer aldı ve kümede kalmak için play-off oynama hakkı kazandı.
Yunanistan ise 11 puan toplamasına rağmen averaj nedeniyle gruptan çıkamadı ve 3. sırada kaldı.
İLK YARIDAN NOTLAR
7' Yunanistan'da Christos Zafeiris, yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü.
10' Yunanistan'da Christos Tzolis'in ceza sahasının sol çaprazından yaptığı vuruş savunmadan döndü.
29' Yunanistan'da Christos Tzolis'in ceza sahası dışından yaptığı vuruş auta gitti.
33' Yunanistan'da Christos Tzolis'in ceza sahasının sol çaprazından yaptığı vuruşu kaleci Djordje Petrovic kurtardı.
41' Yunanistan'da Kostas Tsimikas ve Thanasis Androutsos'un ceza sahası içinden yaptığı vuruşlar savunmaya takıldı.
45+3' İlk yarı sona erdi. Yunanistan ile Sırbistan, soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gitti.
İKİNCİ YARIDA TEK GOL VAR!
UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. grup maçında Yunanistan G. Masouras'ın 69. dakikada attığı golle Sırbistan karşısında skoru 1-0'a getirdi.