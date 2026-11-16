UEFA Uluslar Ligi D Ligi 1. Grup'un son hafta mücadelesinde Cebelitarık ile Malta 1-1 berabere kaldı. Deplasmandan 1 puanla ayrılan Malta, puanını 8'e yükselterek grubu lider tamamladı. Cebelitarık ise 3 puanla son sırada kaldı.

UEFA Uluslar Ligi 2026-2027 sezonunda D Ligi 1. Grup mücadelesinde Cebelitarık ile Malta karşı karşıya geldi. Cebelitarık'ta oynanan karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sona erdi. Bu sonuçla Malta, grup aşamasını lider tamamladı.

UEFA Uluslar Ligi D Ligi 1. Grup'ta dördüncü maçların tamamlanmasının ardından Malta, 8 puanla zirvedeki yerini korudu.

Grubu namağlup tamamlayan Malta, oynadığı 4 karşılaşmada 2 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Rakip fileleri 5 kez havalandıran ekip, kalesinde 3 gol gördü.

Malta, bu sonuçla C Ligi'ne yükselme hakkı kazandı.

Grupta Andorra 4 puanla ikinci sırada yer alırken Cebelitarık, 3 puanla üçüncü ve son sırada kaldı.

Dört maçta galibiyet elde edemeyen Cebelitarık, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle grup aşamasını tamamladı. Ev sahibi ekip, bu süreçte 2 gol atarken kalesinde 4 gol gördü.