Futbolseverlerin merakla beklediği Almanya-Hollanda karşılaşması, saat 22.45'te A Haber ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlandı. UEFA Uluslar Ligi grup aşamasının son haftasında iki takımı karşı karşıya getiren mücadeleyi İsveçli hakem Glenn Nyberg yönetti.

7-0'LIK GALİBİYETİN ARDINDAN HOLLANDA'YA AĞIR YENİLGİ

Geçen hafta Yunanistan'ı 7-0 mağlup eden Hollanda, bu kez Almanya karşısında farklı bir yenilgi aldı. Rakibini 5-0 mağlup eden Almanya, bu sonuçla hanesine 3 puan yazdırdı.

ALMANYA ÖNE GEÇTİ

Almanya ile Hollanda arasında oynanan karşılaşmanın 41. dakikasında Derry Scherhant sahneye çıktı. Ceza sahasına girerek Dumfries'i çalımlayan Scherhant, yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ve Almanya'yı 1-0 öne geçirdi.

WIRTZ'TEN HARİKA GOL

Almanya ile Hollanda arasında oynanan karşılaşmada Florian Wirtz sahneye çıktı. Hollandalı futbolcu Denzel Dumfries'e yaptığı baskıyla topu kazanan Wirtz, rakibinden sıyrılarak ceza sahasına ilerledi. Yıldız futbolcu, sert vuruşuyla topu ağlara göndererek skoru 2-0'a getirdi.

ALMANYA FARKI 3'E ÇIKARDI

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup mücadelesinde Almanya, Hollanda karşısında farkı 3'e çıkardı. Karşılaşmanın 65. dakikasında sahneye çıkan Nico Schlotterbeck, attığı golle skoru 3-0'a taşıdı.

ALMANYA FARKA KOŞUYOR

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup mücadelesinde Almanya, Hollanda karşısında farkı 4'e çıkardı. Karşılaşmanın 71. dakikasında bir kez daha sahneye çıkan Florian Wirtz, attığı golle skoru 4-0'a getirdi.

ALMANYA'DAN HOLLANDA'YA BEŞİNCİ DARBE

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup mücadelesinde Almanya, Hollanda karşısında farkı 5'e çıkardı. Karşılaşmanın 77. dakikasında sahneye çıkan Brajan Gruda, attığı golle skoru 5-0'a taşıdı.