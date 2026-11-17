CANLI Uluslar Ligi'nde Polonya-İsveç maçı: Mücadele canlı yayınla A Para'da
Turkuvaz Medya aracılığıyla yayınlanan 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi'nde Polonya ile İsveç karşı karşıya geliyor. B Ligi 4. Grup'ta mücadele eden iki ekip de sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Futbolseverlerin merakla beklediği kritik karşılaşma, saat 22.45'te A Para ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği UEFA Uluslar Ligi'nde Polonya, İsveç'i Wroclaw Stadı'nda konuk ediyor.
B Ligi 4. Grup'ta mücadele eden iki takımın karşı karşıya geleceği kritik mücadele saat 22.45'te başladı. Maçta Alman hakem Felix Zwayer düdük çalıyor. Karşılaşma, A Para ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşuyor.
POLONYA-İSVEÇ MAÇI İLK 11'LER
Polonya: Abramowicz, Pyrka, Potulski, Bednarek, Kubiak, Zielinski, Nowak, Regula, Szymanski, Zalewski, Benedyczak.
İsveç: Törnqvist, Stroud, Smith, Lagerbielke, Beljmo, Nije, Karlström, Larsson, Bernhardsson, Ayari, Gyökeres.
POLONYA-İSVEÇ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
UEFA Uluslar Ligi B Ligi 4. Grup kapsamında oynanan Polonya-İsveç karşılaşması, 17 Kasım 2026 Salı günü gerçekleştiriliyor. Futbolseverlerin merakla beklediği kritik mücadele, Türkiye saatiyle 22.45'te başladı.
POLONYA-İSVEÇ MAÇI HANGİ KANALDA?
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği UEFA Uluslar Ligi'nde Polonya ile İsveç arasında oynanan kritik mücadele, A Para ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.