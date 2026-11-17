CANLI Danimarka-Norveç maçı: Uluslar Ligi mücadelesi canlı yayınla A Haber'de
Turkuvaz Medya aracılığıyla yayınlanan 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi'nde Danimarka ile Norveç karşı karşıya geliyor. A Ligi 4. Grup'ta mücadele eden iki ekip de sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Futbolseverlerin merakla beklediği kritik karşılaşma, saat 22.45'te A Haber ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği UEFA Uluslar Ligi'nde Danimarka, Norveç'i Kopenhag'daki Parken Stadı'nda konuk ediyor.
A Ligi 4. Grup'ta mücadele eden iki takımın karşı karşıya geldiği kritik mücadele saat 22.45'te başladı. Maçta Türk hakem Halil Umut Meler düdük çalıyor. Karşılaşma, A Haber ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşuyor.
Mücadeleyi haberimizden canlı izleyebilirsiniz.
DANİMARKA-NORVEÇ MAÇI İLK 11'LER
Danimarka: Hermansen, Kristensen, Provstgaard, Andersen, Maehle, Hjulmand, Hojbjerg, Isaksen, Damsgaard, Daramy, Hojlund.
Norveç: Nyland, Heggem, Ostigard, Ajer, Ryerson, Berg, Berge, Nusa, Odegaard, Sorloth, Haaland.
DANİMARKA ÖNE GEÇTİ
Danimarka, Rasmus Højlund'un kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Golün asistini Gustav Isaksen yaptı.
DANİMARKA 2. GOLÜ KAYDETTİ
Danimarka, 15. dakikada Pierre-Emile Højbjerg'in kafa vuruşuyla farkı ikiye çıkardı. Golün asistini Gustav Isaksen yaptı: 2-0.
DANİMARKA-NORVEÇ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup kapsamında oynanan Danimarka-Norveç karşılaşması, 17 Kasım 2026 Salı günü gerçekleştiriliyor. Futbolseverlerin merakla beklediği kritik mücadele, Türkiye saatiyle 22.45'te başladı.
DANİMARKA-NORVEÇ MAÇI HANGİ KANALDA?
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği UEFA Uluslar Ligi'nde Danimarka ile Norveç arasında oynanan kritik mücadele, A Haber ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.