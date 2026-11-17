CANLI Uluslar Ligi'nde Galler-Portekiz maçı: Mücadele canlı yayınla A Spor'da
Turkuvaz Medya aracılığıyla yayınlanan 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi'nde Galler ile Portekiz karşı karşıya geliyor. A Ligi 4. Grup'ta mücadele eden iki ekip de sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Futbolseverlerin merakla beklediği kritik karşılaşma, saat 22.45'te A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği UEFA Uluslar Ligi'nde Galler, Portekiz'i Cardiff Şehir Stadyumu'nda konuk ediyor.
A Ligi 4. Grup'ta mücadele eden iki takımın karşı karşıya geldiği kritik mücadele saat 22.45'te başladı. Maçta Alman hakem Sven Jablonski düdük çalıyor. Karşılaşma, A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşuyor.
GALLER-PORTEKİZ MAÇI İLK 11'LER
Galler: Darlow; Roberts, Rodon, Davies, Dasilva; Cullen, Sheehan; Johnson, Brooks, Wilson; Koumas
Portekiz: D. Costa; A. Costa, A. Silva, Veiga, Dalot; J. Neves, Vitinha; B. Silva, Felix, Fernandes; Ramos
GALLER-PORTEKİZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup kapsamında oynanan Galler-Portekiz karşılaşması, 17 Kasım 2026 Salı günü gerçekleştiriliyor. Futbolseverlerin merakla beklediği kritik mücadele, Türkiye saatiyle 22.45'te başladı.
GALLER-PORTEKİZ MAÇI HANGİ KANALDA?
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği UEFA Uluslar Ligi'nde Galler ile Portekiz arasında oynanan kritik mücadele, A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.