Uluslar Ligi'nde İsviçre evinde çok rahat: İskoçya karşısında gövde gösterisi
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi'nde İsviçre ile İskoçya karşı karşıya geldi. B Ligi 1. Grup'ta 13 puanla lider olan İsviçre, 7 puanla üçüncü sırada bulunan İskoçya'yı konuk etti. Kritik mücadele, saat 22.45'te A Para ekranlarından canlı yayınlandı. Mücadelede ev sahibi İsviçre, konuk ettiği İskoçya'yı 3-0 mağlup etti ve grubunu lider tamamladı.
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği UEFA Uluslar Ligi'nde İsviçre, B Ligi 1. Grup'taki altıncı hafta mücadelesinde İskoçya'yı konuk etti.
Grupta 13 puanla liderlik koltuğunda bulunan İsviçre ile 7 puanla üçüncü sırada yer alan İskoçya arasındaki kritik karşılaşma, Türkiye saatiyle 22.45'te başladı.
İsviçre'deki Berit Sitterstadion'da oynanan mücadelede Hollandalı hakem Danny Makkelie düdük çaldı.
Mücadelede ev sahibi İsviçre, konuk ettiği İskoçya'yı 3-0'lık skorla yendi ve grubunu lider tamamlayarak A Ligi'ne yükseldi.
İLK YARIDA TEK GOL VAR
UEFA Uluslar Ligi B Ligi 1. Grup maçında İsviçre, L. Ferguson'un 22. dakikada kendi kalesine attığı golle İskoçya karşısında skoru 1-0'a getirdi
İSVİÇRE 2. GOLÜ BULDU
İsviçre ile İskoçya arasında oynanan karşılaşmada Amedspor forması giyen Samuel Ballet, attığı golle takımını 2-0 öne geçirdi. Sol kanattan gelişen atakta ceza sahasında topla buluşan Ballet, yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı. İsviçre Milli Takımı formasıyla ikinci maçına çıkan futbolcu, ilk milli golünü kaydederek St. Gallen'de büyük sevinç yaşadı. İşte Samuel Ballet'nin golü...
İSVİÇRE ÇOK RAHAT
İsviçre ile İskoçya arasında oynanan karşılaşmada Alvyn Sanches, 51. dakikada attığı şık golle farkı üçe çıkardı. Schmidt'in kazandığı topun ardından gelişen atakta ceza sahasında topla buluşan Sanches, bekletmeden sol ayağıyla uzak köşeye yaptığı vuruşla kaleci Angus Gunn'ı mağlup etti. İsviçre Milli Takımı formasıyla ilk golünü kaydeden Sanches, skoru 3-0'a taşıdı. İşte Alvyn Sanches'in muazzam golü...
İSVİÇRE LİDERLİĞİNİ TAZELEDİ
UEFA Uluslar Ligi B Ligi 1. Grup'ta karşılaşmaların tamamlanmasının ardından İsviçre, 6 maçta topladığı 16 puanla grubu namağlup lider bitirdi ve A Ligi'ne yükseldi. İsviçre, 5 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederken 15 gol atıp kalesinde yalnızca 1 gol gördü.
Slovenya, 11 puanla ikinci sırada yer alarak A Ligi'ne yükselmek için play-off oynama hakkı kazandı.
İskoçya ise 6 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 7 puanla grubu üçüncü sırada tamamladı. İskoçya, B Ligi'ndeki yerini korudu.
Kuzey Makedonya, oynadığı 6 maçın tamamını kaybederek puansız şekilde son sırada yer aldı ve B Ligi'nde kalabilmek için küme düşme play-off turuna kaldı.
NOT: İsviçre ve İskoçya'nın grup maçları sona erdi. İsviçre doğrudan A Ligi'ne yükselirken İskoçya, gelecek sezon da B Ligi'nde mücadele edecek.