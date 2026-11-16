Uluslar Ligi'nde İsviçre evinde çok rahat: İskoçya karşısında gövde gösterisi

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi'nde İsviçre ile İskoçya karşı karşıya geldi. B Ligi 1. Grup'ta 13 puanla lider olan İsviçre, 7 puanla üçüncü sırada bulunan İskoçya'yı konuk etti. Kritik mücadele, saat 22.45'te A Para ekranlarından canlı yayınlandı. Mücadelede ev sahibi İsviçre, konuk ettiği İskoçya'yı 3-0 mağlup etti ve grubunu lider tamamladı.